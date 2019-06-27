، "كريري" يرعى اختتام دورة "القرعاوي 20" للصم وضعاف السمع بصامطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفذها مكتب توعية الجاليات بمساجد وجوامع المحافظة

رعى مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري، نيابة عن مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، مساء اليوم، حفل اختتام دورة القرعاوي العشرين للصم وضعاف السمع، وذلك بمسجد عمر بن الخطاب بإسكان الخارش.

وتفصيلاً، تأتي هذه الدورة ضمن دورات الإمام المجدد عبدالله بن محمد القرعاوي والتي ينفذها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة بمساجد وجوامع المحافظة بحضور مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفضيلة الشيخ حسن عطيف قاضي محكمة صامطة وعدد من المشايخ والدعاة.

وألقى الشيخ "النجمي" كلمة شكر فيها الله تعالى ثم قدم شكره لرئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة الشيخ محمد بن زيد المدخلي على جهوده في انجاح هذه الدورة والدورات المصاحبة لها.

وأضاف "النجمي" أن هذه الدورة هي الدورة العشرون من دورات القرعاوي لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، وقد التحق بالدورة 38 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة قضوا فيها أسبوعاً كاملاً.

وفي الختام قام الكريري بتوزيع الشهادات على الحضور والهدايا العينية ثم تناول الجميع وجبة العشاء المعدة لذلك.