، في "المطبخ المباشر".. اليابان تتيح لضيوف قمة العشرين مشاهدة إعداد وجباتهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - منها "تاكوياكي" و"كوشى-كاتسو" و"رامين نودلز"

بمناسبة استضافتها للقمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين، التي تنطلق أعمالها غداً (الجمعة) في مدينة أوساكا؛ أعدت اليابان منطقة أسمتْها "المطبخ المباشر"، ستتيح لضيوف المجموعة من الرؤساء والقادة والدبلوماسيين والصحفيين مشاهدةَ طهي المأكولات الفريدة من نوعها التي تشتهر بها مدينة أوساكا ومنطقة كانساي، وبقية مناطق وأقاليم اليابان.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للقمة، فإن منطقة "المطبخ المباشر"، تضم مجموعة من الأقسام المجهزة بمعدات الطهي، وتقع بجوار منطقة تناول الطعام في القمة، وستتيح للضيوف إعداد الأطعمة التي يختارونها أمام أعينهم مباشرةً.

وتُعرف مدينة أوساكا باسم: "مطبخ اليابان"، وتتمتع بثقافة غنية بالطعام والمأكولات الأصلية، ومن الأطعمة التي ستُعد في "المطبخ المباشر": "تاكوياكي"؛ وهو وجبة خفيفة كروية الشكل سهلة التناول، و"أوكونوميياكي"؛ وهو طبق يصنع من الدقيق والملفوف واللحوم أو المأكولات البحرية أو أي مكونات أخرى، و"كوشى-كاتسو"، ويصنع من اللحم المقلي والخضراوات ويمتاز بمذاقه الشهي، و"رامين نودلز"؛ وهو نوع من المرق يُصنع بشعرية الرامين والخضراوات العطرية.