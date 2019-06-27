، ضبط 27 مخالفة تكشف تدني منتجات عربات بيع المثلجات بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتواجد بكثافة عند المنتزهات والمواقع السياحية

ضبطت بلدية شرق الطائف الفرعية، خلال تنفيذها حملة رقابية مكثفة على عربات بيع المثلجات (الآيس كريم) بمحيط منتزه الردف والمواقع السياحية، أكثر من 27 مخالفة، منها "تدني مستوى النظافة والتخزين السيئ للمواد الغذائية، والخروج عن مسار البيع المخصص، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، وعدم تجديد البطاقات الصحية"، ومخالفات أخرى تتعلق بالمركبات.

وأوضحت أمانة الطائف، أنه تم تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفين وإلزامهم بتصحيح المخالفات، منوهًا بأن الحملات الرقابية المخصصة لسلامة الغذاء والمعروضات مستمرة بوتيرةٍ متزايدة بالأماكن السياحية ومحيط المنتزهات والحدائق والمواقع التي يزداد الارتياد عليها خلال الموسم الصيفي.

يأتي ذلك ضمن الحملة الرقابية التي تنفذها وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، ممثلة في الإدارات الإشرافية والفروع للرقابة الشاملة على المنشآت الغذائية والمنشآت المتعلقة بصحة المستهلك، والتي تدخل ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

يُذكر أنَ عربات بيع المثلجات "الآيس كريم" أخذت في التزايد، وبعضها يتجول داخل المدينة لممارسة البيع من خلال عمالة وافدة تُشرف عليها، كذلك تواجدها ووقوفها عند بعض الأسواق بخلاف وقوفها الدائم عند المنتزهات والمواقع السياحية.