كشفت مصادر أن فواتير الكهرباء التي صدرت خلال الأسبوع الجاري لم يشملها خصم الـ25% الذي أعلنت عنه الشركة تعويضاً لمتضرري المنطقة الجنوبية، وسيتم احتساب الخصم ابتداءً من فاتورة الشهر الجاري.
وأشارت المصادر ، بحسب سبق ، إلى تلقي عدد من الاستفسارات من المشتركين بخصوص عدم احتساب الخصم ضمن الفاتورة التي صدرت هذا الأسبوع.
وأوضحت: التوجيهات الصادرة بهذا الشأن تنصّ على أن الخصومات سيتم احتسابها من استهلاك المواطن لشهر يونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف موعد خصم الـ25% من فاتورة متضرري انقطاع الكهرباء بـ الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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