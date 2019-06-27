مصادر تكشف موعد خصم الـ25% من فاتورة متضرري انقطاع الكهرباء بـ الجنوبية

كشفت مصادر أن فواتير الكهرباء التي صدرت خلال الأسبوع الجاري لم يشملها خصم الـ25% الذي أعلنت عنه الشركة تعويضاً لمتضرري المنطقة الجنوبية، وسيتم احتساب الخصم ابتداءً من فاتورة الشهر الجاري.

وأشارت المصادر ، بحسب سبق ، إلى تلقي عدد من الاستفسارات من المشتركين بخصوص عدم احتساب الخصم ضمن الفاتورة التي صدرت هذا الأسبوع.

وأوضحت: التوجيهات الصادرة بهذا الشأن تنصّ على أن الخصومات سيتم احتسابها من استهلاك المواطن لشهر يونيو.