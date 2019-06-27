كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة تفاصيل العثور على جـثة مفقود الحوية بالقرب من مهد الذهب وذلك بعد 7 أيام من البحث المتواصل.
وذكر المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن تغيب مواطن في العقد الثاني من العمر منذ الخميس الماضي بمحافظة الطائف، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على مركبته وبجوارها آثار اشتباك ودماء.
وأضاف أنه تم القبض على مواطن بالعقد الثاني من العمر بعد توفر الأدلة على علاقته بتغيب المواطن المفقود حيث أقر بقـتله خنقاً لخلافات شخصية بينهما، وإلقاء جـثته في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة.
وأشار إلى أنه وبالانتقال للموقع وتمشيطه تم العثور على جـثة المجني عليه، وإيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة تكشف معلومات جديدة عن مفقود الحوية ومكان العثور على جثته وسبب مقتله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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