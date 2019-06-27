السر وراء تسابق ترامب وبوتين على لقاء ولي العهد في قمة العشرين

أعلنت رئاسة الدولتين الأعظم في العالم، عن لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابانية والتي ستنطلق اليومين القادمين.

ويؤكد حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على لقاء الأمير محمد بن سلمان في هذه القمة؛ حقيقة الدور الريادي للمملكة وتأثيرها السياسي في قضايا المنطقة والعالم، ونظرة الاحترام التي تُبديها القوى العالمية لمكانة وثقل المملكة وقدرتها على المساهمة في تعزيز الاقتصاد العالمي.

ويعد هذا التسابق من المؤسسات الرئاسية في كبرى الدول للإعلان عن لقاءات ستجمع قادتها بالأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين؛ يعكس التأثير السياسي الكبير للمملكة وحجم التقدير العالمي الذي يحظى به شخص ولي العهد، وما يمثله الأمير محمد بن سلمان من تأثير سياسي كبير على الساحة العالمية.