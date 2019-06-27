الكشف عن موعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة .. وتفاصيل برنامج المعمل لتطوير مشاريع...

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم (الخميس)، أن النسخة الافتتاحية من المهرجان ستعقد في الفترة من 12 وحتى 21 مارس 2020م في المنطقة التاريخية بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر. ويركّز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على استضافة المواهب السعودية الصاعدة، والأعمال العربية الجديدة، إضافة إلى الأنماط السينمائية الحديثة في السينما العالمية، كما يرحب المهرجان بالجمهورَين المحلي والدولي والإعلاميين والعاملين في مجال الأفلام. وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تفاصيل برنامج “معمل البحر الأحمر” لتطوير مشاريع وسيناريوهات الأفلام الطويلة، الذي ينطلق بالتعاون مع الشريك الأكاديمي “تورينو فيلم لاب”، حيث سيفتح باب التقديم في الأول من يوليو 2019.

وسيختار “معمل البحر الأحمر للأفلام” 12 مشروعًا عربيًّا من بين المتقدمين، منها 6 مشاريع سعودية كحد أدنى، حيث يشارك صنّاع الأفلام المختارة من مخرجين ومنتجين وكتّاب سيناريو، في برنامج عملي مكثف يستمر لخمسة أشهر، خاضع لآليات الإقامة الفنية، يعمل على تأهيل مشاريعهم المختارة وتدرجّها على مراحل التطوير والتمويل والإنتاج والتوزيع، وفق أرفع المعايير المعتمدة، من إرشاد مباشر، وورش عمل مع كتاب سيناريو متمرسين، ولقاءات مع خبراء صناعة الأفلام يتم اختيارهم من شتى أرجاء العالم. وخصصت إدارة المهرجان جائزتَي إنتاج لفيلمين فائزين، تقدر بمبلغ نصف مليون دولار لكل مشروع، بالإضافة إلى برامج دعم متفرقة لبقية المشاريع المختارة.

كما سيتضمن المهرجان مسابقة دولية رسمية، ومسابقة للفيلم العربي القصير، مع قسم مخصص للفيلم السعودي الطويل، إضافة إلى أقسام للسينما التفاعلية، والكلاسيكية والفيلم التجريبي وأقسام أخرى. ويعدّ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مبادرة غير ربحية تصدر عن “مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي”، وهي مؤسسة أهلية معتمدة، تعنى برفد قطاع الأفلام عبر إثراء المحتوى السينمائي المحلي، وتوسيع قاعدة الصناعة نحو آفاق دولية، يرأس مجلس أمنائها، وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان.