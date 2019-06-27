شركة S-OIL الكورية تعين سعوديا مديرا تنفيذيا لها

أعلنت شركة “S-OIL” الكورية تعيين السعودي حسين القحطاني مديرا تنفيذيا للشركة، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة.

وكان القحطاني قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة شل أرامكو منذ 2016، وشغل عدة مناصب في شركة أرامكو خلال حياته المهنية التي استمرت 29 عاما، وتخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتخصص الهندسة الكيميائية.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد دشن مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، المجمع الجديد للتكرير والكيميائيات في شركة (S-OIL)، وتعد مصفاة النفط فيه ثالث أكبر مصفاة في كوريا الجنوبية وتستثمر فيها شركة “أرامكو”.