محلل سياسي: إسقاط «داعش اليمن» يكرس دور السعودية في الحفاظ على أمن واستقرار العالم

أشاد المحلل السياسي مبارك العاتي، بتمكّن القوات السعودية من اعتقال أمير وبعض قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي في اليمن، مشيرًا إلى أنها تعد عملية نوعية ناجحة بكل تفاصيلها.

وأوضح المحلل السياسي، في تصريحات لـ«عاجل»، أن القبض على قادة الإرهابيين أحياء وأيضًا بدون أي إصابات في القوات الخاصة يثبت الاحترافية الكبرى التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة السعودية.

وأشار العاتي إلى أن هذه العملية تؤكد التزام المملكة بملاحقة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها «القاعدة» و«داعش»، باعتبارهما رأس حربة الجماعات الإرهابية.

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وأكد أن المملكة على قناعة بأن «داعش والقاعدة تنظيمات إرهابية لا ينبغي ترك المجال لهم للبقاء لا في اليمن ولا في أي مكان آخر في العالم»، مشيرًا إلى أن هذه العملية النوعية تؤكد حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن الذي أضحى بيئة خصبة للجماعات الإرهابية منذ انقلاب الحوثي على الشرعية.

وأضاف المحلل السياسي، أن «التعاون الاستخباراتي السعودي مع الدول الصديقة مستمر في محاربة الإرهاب أينما كان، ويثبت الدور السعودي الأساسي في الحفاظ على أمن واستقرار العالم».

وأوضح أنه: «في الوقت الذي تقوم فيه المملكة بدور رئيس تقود خلاله التحالف العربي في اليمن، إلا أنها أيضًا تواصل دورها في مكافحة الجماعات الإرهابية».

