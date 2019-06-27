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نائب أمير الجوف يعزي أسرة النصيري في وفاة والدتهم

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قدَّم الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف، مساء أمس الأربعاء، تعازيه لأسرة النصيري بمدينة سكاكا لوفاة والدتهم.

وكان في استقبال نائب أمير منطقة الجوف لدى وصوله منزل العزاء، ابن الفقيدة، الدكتور فارس بن حمد النصيري، وإخوته.

ودعا الأمير عبدالعزيز الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب الدكتور فارس النصيري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لنائب أمير منطقة الجوف على مواساته للأسرة في مصابها، داعيًا الله أن يحفظه وأن يجزيه خير الجزاء.

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