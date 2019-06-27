فتح باب التقديم على 4 برامج إعدادية خاصة بالحرس الملكي.. الأحد

أعلن معهد الإدارة العامة، اليوم الخميس، فتح باب التقديم للالتحاق بأربعة برامج إعدادية خاصة بالحرس الملكي لحملة الشهادة الثانوية، ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب الخاص برئاسة الحرس الملكي، وذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن المعهد، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ البرامج الأربعة تتمثَّل في «السكرتير التنفيذي»، و«برمجة الحاسب الآلي»، و«إدارة سلاسل الإمداد»، و«شبكات الحاسب الآلي».

وأوضح البيان المزايا التي يمكن الحصول عليها عبر هذه البرامج، وهي مكافأة شهرية قدرها 1080 ريالًا خلال فترة الدراسة، وتأمين طبي، وإمكانية العلاج بمستشفيات القوات المسلحة للدارس ووالديه، والتعيين على رتبة عريف بعد التخرُّج، كما تُحسب فترة التدريب في المعهد ضمن سنوات الخدمة العسكرية.

في شأن آخر، أعلن معهد الإدارة أنّ غلق باب الترشيح للالتحاق ببرامج المعهد التدريبية اليوم الخميس، علمًا بأنّ الترشيح يكون عن طريق الموظف المختص بجهة العمل، بينما ستعلن نتائج الترشيح في 11/11/ 1440هـ.