اللواء المطيري يؤكّد التزام «شرطة الرياض» بدعم البرامج الصحية والاجتماعية

التقى مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، اليوم الخميس، أعضاء الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى «عناية»، وذلك بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري.

وأفاد بيان صادر عن شرطة الرياض، حصلت «عاجل» على نسخةٍ منه، بأنّ أمين عام الجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله الحابوط عرض خلال اللقاء، أنشطة الجمعية وما تُقدِّمه من برامج في مجال الرعاية الصحية وخدمة المرضى.

من جانبه، أكَّد اللواء المطيري أنَّ الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تُساهم في دعم هذه البرامج الصحية والاجتماعية؛ تفعيلًا لدورها في الشراكة المجتمعية أسوةً بقطاعات الأمن العام كافة، والتي تحظى بمتابعةٍ واهتمام من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مشيدًا بما تقدِّمه الجمعية من جهود.