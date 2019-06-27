سياسي / محمد بن زايد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جزر القمر



أبوظبي 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال، أوجه التعاون بين البلدين وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل من التعاون المشترك، كما تطرقا إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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20:16ت م

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