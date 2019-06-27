السعودية اليوم / الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها



الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن أسماء المرشحين مبدئياً من المتقدمين والمتقدمات على وظائفها الإدارية المعلنة في 18 من شهر رمضان الماضي.

وأهابت الوزارة بالمعلنة أسماؤهم مراجعة مقر الخدمة المدنية الرئيس بمدينة الرياض حسب المواعيد المحدّدة على موقعها، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية, مشيرة إلى أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملائمة المرشح/ ـة لشغل الوظيفة.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم اصطحاب أصل الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وأصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرّج وإرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة والسجل الأكاديمي, مؤكّدة أن عدم إحضار الوثائق المطلوبة يُعدّ عدولاً من المرشح عن رغبته في التوظيف.

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19:51ت م

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