شكرا لقرائتكم باستثناء 3 فئات.. بدء منع دخول المقيمين والمركبات العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-27 باستثناء 3 فئات.. بدء منع دخول المقيمين والمركبات العاصمة المقدسة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه سيتم اعتباراً من يوم غد الجمعة تطبيق منع دخول المقيمين والمركبات إلى العاصمة المقدسة حتى نهاية موسم الحج. وقالت الإمارة إنه سيتم استثناء الحالات التالية من قرار المنع: Advertisements – المُصرح لهم بالعمل في المشاعر المقدسة – الحاصلون على تصريح حج – المقيمون الصادرة هوياتهم من مكة.









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