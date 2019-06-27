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مشهد مؤلم.. أهالي المجاردة يشيعون 5 متوفين من عائلة واحدة ضحايا حادث عقبة سنان
متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - المجاردة
أدت جموع المصلين اليوم بمحافظة المجاردة صلاة الميت على خمسة أفراد من أسرة واحدة بمركز خاط، والذين وافتهم المنية إثر حادث مروري وقع بعقبة سنان بالمحافظة.
وتقدم المصلين محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح ورئيس مركز خاط علي بن ناصر الطارقي.
وقدم “ابن دلبوح” تعازيه لذوي المتوفين، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الموتى برحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
وكان المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، قال في وقت سابق إن هلال عسير باشر حادث انقلاب مركبة عائلة في عقبة سنان بعددٍ من الفرق الإسعافية.
وأضاف أنه فور تلقي عمليات المنطقة عند الساعة ١٩:٣٨ من مساء يوم الثلاثاء عن حادث انقلاب مركبة على الفور، تم توجيه فرقتي إسعاف، وتبين وجود 7 حالات ما بين إصابة ووفاة.
وأضاف الشهري أنه “تم التعامل مع الحالات بمهنية عالية، وجرى نقل حالتين عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى المجاردة العام، وحالتين نقلتا عن طريق فرق الدفاع المدني المشاركة في الحادث”.
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