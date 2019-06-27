على مسؤولية كراني: الدمام تسجل 56 درجة

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - الدمام

أكد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن الدمام سجلت اليوم أعلى درجة حرارة في المملكة بـ56 درجة مؤوية في الشمس.

ونشر كراني صورة توضح رصد درجة الحرارة بواسطة تيرمومتر السيارة وعلق عليه بالقول: أعلى درجة سجلتها الدمام تحت تأثير أشعة الشمس.. 56 مئوية.

والمعروف أن قراءة درجات الحرارة داخل المركبات لا تعطي دلالة حقيقية عن درجة الحرارة الفعلية بسبب العديد من المتغيرات المرتبطة بالمركبة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظة وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كذلك نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات والداير بني مالك، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.