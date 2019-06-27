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الان تتابع المملكة تدين التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا في تونس والان مع التفاصيل
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شعار وزارة الخارجية
أكد مصدر مسؤول في الخارجية السعودية، إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في تونس.
وأكد تضامنها مع تونس في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف.
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