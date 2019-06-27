الان تتابع المملكة تدين التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا في تونس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 48 دقيقة - 7:37 م, 27 يونيو 2019 م التعليقات: 0 شعار وزارة الخارجية أكد مصدر مسؤول في الخارجية السعودية، إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في تونس. وأكد تضامنها مع تونس في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدين التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.