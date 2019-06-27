الان تتابع المملكة تؤكد التزامها بالسعي لاستمرار تدفق إمدادات النفط للأسواق العالمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 51 دقيقة - 7:33 م, 27 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أكد المملكة العربية السعودية التزامها بالسعي لاستمرار تدفق إمدادات النفط للأسواق العالمية.

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