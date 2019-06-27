الان تتابع انتشال جثة شخص سقط داخل خزان صرف صحي بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365: تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم، من انتشال جثة شخص، في العقد الرابع من عمره، سقط داخل خزان صرف صحي نتيجة قيامة بعملية تنظيف. Advertisements ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي، عبر “تويتر” صورا لعملية انتشال جثة المتوفى.

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