شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب مركبة يُربك طريق مكة ـ جدة السريع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تشهد الحركة المرورية كثافة على طريق مكة ـ جدة السريع (جسر الزايداي باتجاه مكة)، بسبب انقلاب مركبة. وعلى الفور باشرت الجهات المختصة الحادث، وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.



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