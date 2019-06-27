وزير الداخلية يدشن برامج إصلاحية وتأهيلية بسجون جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أمس الأول حفل إطلاق وتدشين عدد من البرامج الإصلاحية والتأهيلية النوعية التابعة للمديرية العامة للسجون بجدة.

وفور وصوله لسجن بريمان تجول في مركز ثقة واطلع على مرفقات المركز وما يتضمنه من قاعات دراسية وتدريبية وسكنية صممت على أعلى المستويات؛ لخدمة وتأهيل نزلاء السجون بالمملكة، واستمع خلال الزيارة لكلمات قدمها بعض السجناء، معبرين عن امتنانهم للخدمات التي يقدمها مركز ثقة ومراكز التأهيل النوعية.

بعد ذلك توجه للمنصة الرئيسة للحفل، حيث عزف السلام الملكي، بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

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وأكد مدير عام المديرية العامة للسجون اللواء محمد الأسمري أن ما تشهده المديرية من قفزات نوعية على مختلف الأصعدة وفق الخطة الاستراتيجية المعدة لذلك، تحققت بفضل الله عز وجل ثم بدعم القيادة الرشيدة.

بعد ذلك دشن وزير الداخلية مجموعة من البرامج التأهيلية والإصلاحية بمختلف سجون مناطق المملكة، تضمنت برنامج ثقة في منطقتي الرياض والباحة، وبرنامج إشراقة بالرياض، ومراكز الأعمال في الباحة وسكاكا والقريات.

كما دشن الهوية الجديدة والزي الرسمي الجديد لمديرية السجون، ووضع حجر الأساس لمركز تطوير القدرات النسائي بسجون منطقة مكة المكرمة.

بعد ذلك أعلن عن إطلاق الحملة الأولى للعمرة والزيارة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة لـ92 من النزلاء وذويهم.

ثم شاهد الوزير والحضور فيلما وثائقيا حول البرامج التي تنفذها المديرية العامة للسجون، عقب ذلك دشن دار الضيافة بسجن بريمان وتجول في مرافقه التي تضم قاعات اجتماعات وغرفا فندقية تخدم منسوبي المديرية والوفود الزائرة، وكذلك أسر نزلاء برنامج ثقة وإشراقة أثناء مقابلة أبنائهم النزلاء. حضر الحفل والتدشين عدد من الأمراء، وقادة القطاعات الأمنية، وكبار مسؤولي وزارة الداخلية.