خادم الحرمين وولي العهد يدعمان «فرجت» بـ 15 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ 10 ملايين ريال، فيما تبرع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بـ 5 ملايين ريال، لخدمة «فرجت» في مرحلتها الثانية، طبقا لما أعلنه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، لافتا إلى تبرعه بمبلغ مليوني ريال.

جاء ذلك خلال تدشينه في جدة أمس للمرحلة الثانية من خدمة «فرجت» التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

ورفع أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين على تبرعهما السخي، منوها بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.