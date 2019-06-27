أولمبياد وطني لأيتام المملكة ضمن فعاليات «صيف عسير»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

وجه أمير منطقة عسير تركي بن طلال بإقامة الأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة ضمن روزنامة الفعاليات السياحية لصيف هذا العام، بتنظيم من جمعية آباء لرعاية الأيتام بالمنطقة، إيمانا منه بأهمية بناء قدرات الأيتام، وصقل مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

وذكر مدير الجمعية الدكتور سعد آل عمرو أن الأولمبياد يعد مؤتمرا سنويا لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، ويعقد في مدينة أبها للمشاركة في منافسات ثقافية ورياضية واجتماعية، تنبه إلى ضرورة العناية بالأيتام، ورعايتهم، ودعمهم. وأضاف «تمثل جمعيات الأيتام في المملكة الصورة الحقيقية للانتقال من الرعوية إلى التنموية وفقا لشعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تنوع الخدمات المقدمة للأيتام، التي ترمي إلى الاضطلاع بدور الأب في رعاية الأبناء الرعاية الشاملة المتكاملة، بدءا من حاجاتهم الأساسية من أكل وشرب ومأوى وغذاء، وصولا إلى حاجاتهم العليا من تحقيق للذات، والثقة بالنفس، والقدرة على الابتكار وحل المشكلات. ومن هنا يأتي الأولمبياد الوطني لجمعيات رعاية الأيتام ليكون مجالا رحبا لتحقيق غايات تلك الجمعيات، ودافعا لمزيد من الاهتمام بالأنشطة، ورعاية ذوي المواهب، وإبرازهم وصولا للغاية الأسمى من رعاية الأيتام وإعدادهم للمستقبل».

ولفت إلى ضرورة العناية بالأيتام، وتطوير مهاراتهم، وإشعار المجتمع بدور جمعيات الأيتام، الذي يتجاوز الخدمات الإغاثية الإنسانية، إلى التعارف بين الجمعيات، واكتساب الخبرات، وتطوير طرق التعامل مع الأيتام، وفتح المجال أمام الراغبين في خدمتهم، والتطوع في رعايتهم بالمشاركة في دعم مثل هذه الملتقيات، وتنويع وإثراء البرنامج السياحي في المنطقة.