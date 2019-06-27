رئاسة المملكة للعشرين تعزيز لمنتجات قمة أوساكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا تصميم بلاده على بناء علاقات أكثر مع المملكة، واصفا في الوقت نفسه زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لليابان بأنها مشجعة لزخم العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن رؤية 2030 تعزز ظهور المملكة بوجه مشرق للعالم.

وأوضح سفير اليابان أن رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين بعد قمة أوساكا، ستعزز ما سيتم إنجازه في القمة الحالية، وستسهم المملكة كثيرا في قضايا التجارة والطاقة العالمية بوصفها دولة رائدة في التجارة الحرة ورائدة في انتقال الطاقة من الاعتماد على النفط إلى شكل جديد من مزيج الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة.

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وقال «إن العلاقات الثنائية بين البلدين تطورت في القرن الماضي بشكل أساسي في جانب تجارة النفط والمعاملات التجارية»، مبينا أن بلاده تستورد أكثر من مليون برميل من النفط من المملكة؛ لتكون هي أكبر مورد للنفط لليابان إلى جانب عدد كبير من المشروعات المشتركة والمشروعات الاستثمارية الجارية.

وأكد سعي اليابان إلى تنويع علاقات الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، مستشهدا على ذلك بالحوارات السياسية الدورية والتعاون لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، وقال «مصممون على بناء علاقات أكثر مع المملكة كشركاء لا يستغني أحدهما عن الآخر».

وأشار السفير تسوكاسا إيمورا إلى أنه منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان في مارس 2017، وزيارة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة في أغسطس 2016، وتوقيع البلدين «رؤية السعودية اليابان 2030»، تم تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات، واستمر القطاعان العام والخاص في اليابان في مواصلة التعزيز الكامل لمشاريع الرؤية في ظل شراكة استراتيجية ثابتة مع المملكة.