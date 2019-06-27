صناعة شاحنة تسير بدون سائق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لوس أنجلوس
نجحت إحدى شركات تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات في تسيير شاحنة ثقيلة باستخدام نظام القيادة الذاتية ودون سائق احتياطي للتدخل في حالة الطوارئ، وكذلك دون إغلاق الطريق الذي أجري فيه الاختبار ودون تغيير في عمل إشارات المرور.
وأوضح موقع «أوتو نيوز» المتخصص في موضوعات السيارات أن الشاحنة قطعت مسافة 4ر9 أميال اعتمادا على نظام القيادة الذاتية على الطريق الرئيس في مدينة أوكيتشوبي بولاية فلوريدا الأمريكية، في حين كان سائقو السيارات الأخرى يستخدمون الطريق كالمعتاد، وهو ما يمثل تطورا مهما في تكنولوجيا القيادة الذاتية.
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