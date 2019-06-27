اندلاع حريق في غابات شرق أثينا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أثينا
أعلنت وسائل إعلام يونانية رسمية أمس أن حريق غابات اندلع في شرق أثينا، مما أدى إلى إخلاء مخيم لاجئين بالقرب من ميناء لافريو.
وقالت قناة «ايه ار تي» التلفزيونية إن مجموعة كبيرة من رجال الإطفاء مدعومين بالطائرات يكافحون للسيطرة على الحريق وسط أحوال جوية يسودها الجفاف الشديد.
ويعكف الدفاع المدني اليوناني على التحذير من خطر حرائق الغابات بسبب طول موسم الجفاف والطقس الحار والرياح العاتية في جميع أنحاء اليونان تقريبا.
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