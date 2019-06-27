السعودية تدين هجوم العريش الإرهابي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي، الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى من عناصر الأمن المصري.

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وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مجددا في الوقت نفسه التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب مصر الشقيقة وتضامنها معها ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وفي إطار متصل لقي 7 مدنيين حتفهم مساء الأربعاء نتيجة سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل في قرية الصالحين الواقعة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء المصرية، وأكد اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء صحة الخبر، وقال إنه جار فحص القذيفة لمعرفة مصدرها.

وأفاد مدير أمن شمال سيناء بأن قوات الأمن في كمين المساعيد غرب العريش تمكنت من صد وإحباط هجوم لجماعات تكفيرية، وتمكنت قوة الكمين من قتل اثنين من التكفيريين وإصابة اثنين آخرين وفر آخرون، وأضاف أن أمين شرطة ومجندا أصيبا فقط في ذلك الاشتباك.