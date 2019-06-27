فنزويلا تعلن إحباط مخطط لاغتيال الرئيس وزوجته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كاراكاس أعلن مسؤول فنزويلي أن حكومة بلاده أحبطت هجوما مخططا له ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومسؤولين آخرين بارزين. وقال وزير الإعلام خورخي رودريجيز إن جنودا سابقين وعناصر من الشرطة خططوا لاغتيال مادورو، وزوجته سيليا فلرويس، ورئيس الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة ديوسدادو كابيلو. وأوضح رودريجيز أن المتآمرين خططوا لإطلاق سراح الجنرال السابق راؤول إسياس بادويل من السجن وإعلانه رئيسا، حسب صحيفة «إل يونيفرسال».



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