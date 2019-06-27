، لماذا اختيرت مدينة أوساكا اليابانية لعقد قمة العشرين.. رئيس الوزراء يجيب ،

- 1/2
- 2/2
تعتبر مدينة أوساكا اليابانية التي تم اختيارها لتكون مقرًّا لعقد قمة العشرين 2019 من المدن السياحية المهمة ويرتادها السياح من كافة أنحاء العالم، فيما يعتبر قصر أوساكا من أهم المعالم السياحية في المدينة، ويعود تاريخ بنائه إلى 1583م، وبسبب الحروب دُمِّر القصر ثم أُعيد بناؤه في عام 1930م.
وأخذت المدينة شهرة عالمية قبل 17 عامًا، وتحديدًا في عام 2002م؛ حيث أُقيمت فيها مباريات كأس العالم لكرة القدم، واليوم تظهر المدينة على الواجهة الإعلامية من جديد باحتضانها قمةَ العشرين التي يرأس وفد المملكة فيها صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.
واختيرت مدينة أوساكا مقرًّا لقمة العشرين وفقًا لتصريح رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" لصحيفة "الشرق الأوسط"؛ لأنها المدينة التي ازدهرت كمركز تجاري واقتصادي لليابان عبر أكثر من 4 قرون. قصر أوساكا، وهو رمز للمدينة، محبوب من قبل السكان المحليين والسياح من جميع أنحاء العالم. والمدينة أيضًا معروفة باسم "مطبخ العالم"؛ بمعنى أنها تجمع أطعمة لذيذة من كل أنحاء اليابان. هناك تم تعزيز ثقافة الطعام الجذابة والفريدة. أتمنى أن تكون أوساكا المكان الذي يقدم للناس من جميع أنحاء العالم ضيافةً عاطفية من خلال جاذبيته وثقافته الغذائية.
لماذا اختيرت مدينة أوساكا اليابانية لعقد قمة العشرين.. رئيس الوزراء يجيببدر الجبل الخليج 365 2019-06-27
تعتبر مدينة أوساكا اليابانية التي تم اختيارها لتكون مقرًّا لعقد قمة العشرين 2019 من المدن السياحية المهمة ويرتادها السياح من كافة أنحاء العالم، فيما يعتبر قصر أوساكا من أهم المعالم السياحية في المدينة، ويعود تاريخ بنائه إلى 1583م، وبسبب الحروب دُمِّر القصر ثم أُعيد بناؤه في عام 1930م.
وأخذت المدينة شهرة عالمية قبل 17 عامًا، وتحديدًا في عام 2002م؛ حيث أُقيمت فيها مباريات كأس العالم لكرة القدم، واليوم تظهر المدينة على الواجهة الإعلامية من جديد باحتضانها قمةَ العشرين التي يرأس وفد المملكة فيها صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.
واختيرت مدينة أوساكا مقرًّا لقمة العشرين وفقًا لتصريح رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" لصحيفة "الشرق الأوسط"؛ لأنها المدينة التي ازدهرت كمركز تجاري واقتصادي لليابان عبر أكثر من 4 قرون. قصر أوساكا، وهو رمز للمدينة، محبوب من قبل السكان المحليين والسياح من جميع أنحاء العالم. والمدينة أيضًا معروفة باسم "مطبخ العالم"؛ بمعنى أنها تجمع أطعمة لذيذة من كل أنحاء اليابان. هناك تم تعزيز ثقافة الطعام الجذابة والفريدة. أتمنى أن تكون أوساكا المكان الذي يقدم للناس من جميع أنحاء العالم ضيافةً عاطفية من خلال جاذبيته وثقافته الغذائية.
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
07:28 PM
بعد غياب 17 عامًا تعود للواجهة الإعلامية من جديد
تعتبر مدينة أوساكا اليابانية التي تم اختيارها لتكون مقرًّا لعقد قمة العشرين 2019 من المدن السياحية المهمة ويرتادها السياح من كافة أنحاء العالم، فيما يعتبر قصر أوساكا من أهم المعالم السياحية في المدينة، ويعود تاريخ بنائه إلى 1583م، وبسبب الحروب دُمِّر القصر ثم أُعيد بناؤه في عام 1930م.
وأخذت المدينة شهرة عالمية قبل 17 عامًا، وتحديدًا في عام 2002م؛ حيث أُقيمت فيها مباريات كأس العالم لكرة القدم، واليوم تظهر المدينة على الواجهة الإعلامية من جديد باحتضانها قمةَ العشرين التي يرأس وفد المملكة فيها صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.
واختيرت مدينة أوساكا مقرًّا لقمة العشرين وفقًا لتصريح رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" لصحيفة "الشرق الأوسط"؛ لأنها المدينة التي ازدهرت كمركز تجاري واقتصادي لليابان عبر أكثر من 4 قرون. قصر أوساكا، وهو رمز للمدينة، محبوب من قبل السكان المحليين والسياح من جميع أنحاء العالم. والمدينة أيضًا معروفة باسم "مطبخ العالم"؛ بمعنى أنها تجمع أطعمة لذيذة من كل أنحاء اليابان. هناك تم تعزيز ثقافة الطعام الجذابة والفريدة. أتمنى أن تكون أوساكا المكان الذي يقدم للناس من جميع أنحاء العالم ضيافةً عاطفية من خلال جاذبيته وثقافته الغذائية.
، لماذا اختيرت مدينة أوساكا اليابانية لعقد قمة العشرين.. رئيس الوزراء يجيب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا اختيرت مدينة أوساكا اليابانية لعقد قمة العشرين.. رئيس الوزراء يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.