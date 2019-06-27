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محمد بن مسعود - الدمام - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، استبعاد منتخب ماكاو من بطولة كأس العالم 2022، بعد رفضه السفر إلى سريلانكا للعب مباراة الإياب من الدور الأول بالتصفيات الآسيوية.
ومنحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفوز 3-0 لمصلحة منتخب سريلانكا، وغرمت اتحاد ماكاو مبلغًا قدره 10 آلاف فرانك سويسري (10200 دولار).
وكان منتخب ماكاو فاز 1-0 في مباراة الذهاب التي أُقيمت يوم 6 يونيو الماضي، ولكنه رفض السفر إلى سريلانكا لخوض مباراة الإياب في كولمبو بعدها بخمسة أيام، بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالسلامة.
استبعاد منتخب ماكاو من بطولة كأس العالم 2022.. تعرف على السببصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-27
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، استبعاد منتخب ماكاو من بطولة كأس العالم 2022، بعد رفضه السفر إلى سريلانكا للعب مباراة الإياب من الدور الأول بالتصفيات الآسيوية.
ومنحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفوز 3-0 لمصلحة منتخب سريلانكا، وغرمت اتحاد ماكاو مبلغًا قدره 10 آلاف فرانك سويسري (10200 دولار).
وكان منتخب ماكاو فاز 1-0 في مباراة الذهاب التي أُقيمت يوم 6 يونيو الماضي، ولكنه رفض السفر إلى سريلانكا لخوض مباراة الإياب في كولمبو بعدها بخمسة أيام، بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالسلامة.
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
06:36 PM
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، استبعاد منتخب ماكاو من بطولة كأس العالم 2022، بعد رفضه السفر إلى سريلانكا للعب مباراة الإياب من الدور الأول بالتصفيات الآسيوية.
ومنحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفوز 3-0 لمصلحة منتخب سريلانكا، وغرمت اتحاد ماكاو مبلغًا قدره 10 آلاف فرانك سويسري (10200 دولار).
وكان منتخب ماكاو فاز 1-0 في مباراة الذهاب التي أُقيمت يوم 6 يونيو الماضي، ولكنه رفض السفر إلى سريلانكا لخوض مباراة الإياب في كولمبو بعدها بخمسة أيام، بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالسلامة.
، استبعاد منتخب ماكاو من بطولة كأس العالم 2022.. تعرف على السبب ،
المصدر : الخليج 365
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