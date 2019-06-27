السعودية اليوم / مقتل ما لا يقل عن 36 شخصاً بانهيار منجم للنحاس في الكونغو



كينشاسا 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

لقي ما لا يقل عن 36 شخصاً في الكونغو حتفهم إثر انهيار أحد مناجم استخراج النحاس جنوبي البلاد.

وقال حاكم ولاية لوالابا ريتشارد موييج اليوم إن الحادث وقع في منجم كوف المفتوح للنحاس الذي تشغله شركة خاصة.

وأوضح أن القتلى كانوا يعملون هناك بصورة غير قانونية، مشيراً إلى أن البحث ما يزال جارياً عن أحياء.

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18:30ت م

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