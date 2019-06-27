السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل سفير الهند لدى المملكة



مكة المكرمة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج الهند لهذا العام 1440، والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل راحة واطمئنان.

من جانبه أشاد السفير الهندي، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

18:29ت م

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مكة المكرمة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج الهند لهذا العام 1440، والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل راحة واطمئنان.من جانبه أشاد السفير الهندي، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، والتسهيلات والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.// انتهى //18:29ت م0232

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