السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الخطوط السعودية يتفقد سير العمليات التشغيلية في مطار أبها



جدة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

تفقد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية

والتقى الجاسر خلال زيارته لمطار أبها الدولي منسوبي "الخطوط السعودية" في المطار، مثمناً جهودهم في خدمة ضيوف الناقل الوطني، كما التقى مدير عام المطارات الجنوبية المكلف المهندس أحمد القحطاني, وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمطار، حيث تناول اللقاء تعزيز التواصل والتعاون بين إدارة المطار والخطوط السعودية في كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة وزوارها والجنود المرابطين على الحدود.

بعد ذلك زار المهندس صالح الجاسر مكتبي الخطوط السعودية في أبها وخميس مشيط, مطلعاً على الإمكانات والتجهيزات التي جرى توفيرها لخدمة الضيوف، والتقى خلال زيارته بمنسوبي "الخطوط السعودية" في المكتبين الرئيسيين في أبها وخميس مشيط، مثمناً جهودهم وتفانيهم في خدمة ضيوف "السعودية".

وبحث معهم الرؤى والأفكار التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين الخدمات للضيوف، مستطلعا آراء عدد من الضيوف المتواجدين في المكتب والمطار حول مستوى الخدمات المقدمة لهم.

عقب ذلك قام بزيارة مكتب "السعودية" في المدينة العسكرية في خميس مشيط بمنطقة عسير ، واستعرض مع العاملين في المكتب الخدمات التي تقدمها الخطوط السعودية لحماة الوطن المرابطين على الحدود، لتيسير إجراءات السفر لهم حيث بادرت بتوفير جميع الخدمات في مقر أعمالهم بالمنطقة, وذلك في المدينة العسكرية وفي القاعدة الجوية بما في ذلك إصدار تذاكر أوامر الإركاب، والتذاكر المخفضة (50%) والحجوزات وجميع الخدمات الأخرى، كما تقدم هذه الخدمات عبر مكاتب الخطوط السعودية ومكاتب السفر والسياحة التي جرى توقيع الاتفاقيات معها في عدة محافظات في المنطقة تيسيراً لإجراءات السفر لجنودنا البواسل في إجازاتهم وتنقلاتهم.

وتجول مدير عام الخطوط السعودية بمقر قيادة المنطقة الجنوبية، حيث التقى بقائد المنطقة الجنوبية المكلف اللواء الركن محمد بن علي بن مصلح العمري، مستعرضاً معه توفر جميع خدمات الخطوط السعودية لحماة الوطن المرابطين على الحدود، مؤكداً أن ما تقوم به "السعودية" في هذا الإطار واجب تمليه مسؤوليات الناقل الوطني ويفخر به جميع منسوبي المؤسسة.

وأوضح الجاسر أن محطة أبها تُعد من المحطات التي تشهد إقبالاً متزايداً ونمواً متسارعاً في حركة السفر بينها وبين مختلف أنحاء المملكة، خاصةً في موسم الصيف والإجازات باعتبارها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في المملكة والمنطقة عموما، لذلك تحرص "السعودية" على توفير الإمكانات والخدمات والسعة المقعدية المناسبة بما يسهم في دعم برامج السياحة الداخلية والانتقال بها إلى المستوى المنشود كرافدٍ اقتصادي مهم من روافد اقتصادنا الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ومواكبة برامج التنمية الشاملة التي يجري تنفيذها في المنطقة بخدمات النقل الجوي.

وتسيّر "الخطوط السعودية" حالياً عبر مطار أبها الدولي (444) رحلة أسبوعياً في الاتجاهين، منها (14) رحلة دولية بين أبها والقاهرة، وخلال عام 2018م نقلت "السعودية" من وإلى أبها أكثر من (2,386) مليون ضيف على متن (21,557) رحلة، كما أشارت التقارير التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2019م إلى نقل (577) ألف ضيف بنمو نسبته (7%) مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك على(5332) رحلة.

وتقدم "الخطوط" في عسير خدماتها لأهالي المنطقة وقاصديها والمرابطين على الحد الجنوبي عبر (5) مكاتب في كل من أبها، وخميس مشيط ، والقاعدة الجوية، والمدينة العسكرية، ومطار أبها، كما جرى إبرام اتفاقيات مع عدد من وكالات السفر والسياحة في عدد من محافظات المنطقة لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها "السعودية" عبر مكاتبها الرئيسة ومنحها كافة الصلاحيات في الحجز وإصدار التذاكر، وذلك للتسهيل على أهالي المحافظات وزوارها، بالإضافة إلى أنه قد جرى تطوير الخدمات الإلكترونية وتوفير العديد من أجهزة الخدمة الذاتية التي تقدم جميع خدمات "السعودية" إلكترونياً وتشمل الحجز والتعديل وشراء التذاكر وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة أو إلغائها آلياً.

// انتهى //

18:25ت م

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جدة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واستفقد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس ، سير العمليات التشغيلية وخدمات الناقل الوطني في مطار أبها الدولي وفي منطقة عسير.والتقى الجاسر خلال زيارته لمطار أبها الدولي منسوبي "الخطوط السعودية" في المطار، مثمناً جهودهم في خدمة ضيوف الناقل الوطني، كما التقى مدير عام المطارات الجنوبية المكلف المهندس أحمد القحطاني, وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمطار، حيث تناول اللقاء تعزيز التواصل والتعاون بين إدارة المطار والخطوط السعودية في كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة وزوارها والجنود المرابطين على الحدود.بعد ذلك زار المهندس صالح الجاسر مكتبي الخطوط السعودية في أبها وخميس مشيط, مطلعاً على الإمكانات والتجهيزات التي جرى توفيرها لخدمة الضيوف، والتقى خلال زيارته بمنسوبي "الخطوط السعودية" في المكتبين الرئيسيين في أبها وخميس مشيط، مثمناً جهودهم وتفانيهم في خدمة ضيوف "السعودية".وبحث معهم الرؤى والأفكار التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين الخدمات للضيوف، مستطلعا آراء عدد من الضيوف المتواجدين في المكتب والمطار حول مستوى الخدمات المقدمة لهم.عقب ذلك قام بزيارة مكتب "السعودية" في المدينة العسكرية في خميس مشيط بمنطقة عسير ، واستعرض مع العاملين في المكتب الخدمات التي تقدمها الخطوط السعودية لحماة الوطن المرابطين على الحدود، لتيسير إجراءات السفر لهم حيث بادرت بتوفير جميع الخدمات في مقر أعمالهم بالمنطقة, وذلك في المدينة العسكرية وفي القاعدة الجوية بما في ذلك إصدار تذاكر أوامر الإركاب، والتذاكر المخفضة (50%) والحجوزات وجميع الخدمات الأخرى، كما تقدم هذه الخدمات عبر مكاتب الخطوط السعودية ومكاتب السفر والسياحة التي جرى توقيع الاتفاقيات معها في عدة محافظات في المنطقة تيسيراً لإجراءات السفر لجنودنا البواسل في إجازاتهم وتنقلاتهم.وتجول مدير عام الخطوط السعودية بمقر قيادة المنطقة الجنوبية، حيث التقى بقائد المنطقة الجنوبية المكلف اللواء الركن محمد بن علي بن مصلح العمري، مستعرضاً معه توفر جميع خدمات الخطوط السعودية لحماة الوطن المرابطين على الحدود، مؤكداً أن ما تقوم به "السعودية" في هذا الإطار واجب تمليه مسؤوليات الناقل الوطني ويفخر به جميع منسوبي المؤسسة.وأوضح الجاسر أن محطة أبها تُعد من المحطات التي تشهد إقبالاً متزايداً ونمواً متسارعاً في حركة السفر بينها وبين مختلف أنحاء المملكة، خاصةً في موسم الصيف والإجازات باعتبارها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في المملكة والمنطقة عموما، لذلك تحرص "السعودية" على توفير الإمكانات والخدمات والسعة المقعدية المناسبة بما يسهم في دعم برامج السياحة الداخلية والانتقال بها إلى المستوى المنشود كرافدٍ اقتصادي مهم من روافد اقتصادنا الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ومواكبة برامج التنمية الشاملة التي يجري تنفيذها في المنطقة بخدمات النقل الجوي.وتسيّر "الخطوط السعودية" حالياً عبر مطار أبها الدولي (444) رحلة أسبوعياً في الاتجاهين، منها (14) رحلة دولية بين أبها والقاهرة، وخلال عام 2018م نقلت "السعودية" من وإلى أبها أكثر من (2,386) مليون ضيف على متن (21,557) رحلة، كما أشارت التقارير التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2019م إلى نقل (577) ألف ضيف بنمو نسبته (7%) مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك على(5332) رحلة.وتقدم "الخطوط" في عسير خدماتها لأهالي المنطقة وقاصديها والمرابطين على الحد الجنوبي عبر (5) مكاتب في كل من أبها، وخميس مشيط ، والقاعدة الجوية، والمدينة العسكرية، ومطار أبها، كما جرى إبرام اتفاقيات مع عدد من وكالات السفر والسياحة في عدد من محافظات المنطقة لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها "السعودية" عبر مكاتبها الرئيسة ومنحها كافة الصلاحيات في الحجز وإصدار التذاكر، وذلك للتسهيل على أهالي المحافظات وزوارها، بالإضافة إلى أنه قد جرى تطوير الخدمات الإلكترونية وتوفير العديد من أجهزة الخدمة الذاتية التي تقدم جميع خدمات "السعودية" إلكترونياً وتشمل الحجز والتعديل وشراء التذاكر وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة أو إلغائها آلياً.// انتهى //18:25ت م0230

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