السعودية اليوم / المجلس الرئاسي الليبي واليونيسف يتفقان على تشكيل لجنة لمساعدة النازحين



طرابلس 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عبدالسلام كاجمان اليوم، مسؤول الطوارئ في منظمة اليونيسيف، "مانويل فونتان"، والممثل الخاص للمنظمة في ليبيا ونائبه، ومستشار أول لشؤون التعليم "لليونيسيف" في ليبيا.

وجرى خلال اللقاء بحث خطط اليونيسيف الطويلة والقصيرة المدى في ليبيا، من خلال برامج متعددة، خصوصاً فيما يتعلق بالنازحين، جراء الاشتباكات والمهاجرين غير الشرعيين.

وتطرق اللقاء إلى ظروف الأطفال داخل معسكرات الإيواء، وضرورة توفير البيئة الآمنة، والدعم الإنساني لهم بالتعاون مع حكومة الوفاق، وفق ما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء، على تشكيل لجنة مع منظمة "اليونيسيف"، لتقديم المساعدات للنازحين، وتدريب الليبيين وإقحامهم في المجال الإغاثي، ليمارسوا دورهم على الوجه الأمثل خلال الأزمات التي تنتج عن النزوح.

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17:46ت م

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