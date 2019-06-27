السعودية اليوم / لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ 16



الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

عقدت لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات بدول مجلس التعاون اجتماعها السادس عشر، خلال الفترة 26-27 يونيو 2019م بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، بحضور ممثلي المراكز الوطنية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية بدول المجلس وممثلي الأمانة العامة.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالأمن السيبراني وتعزيز الإطار الأمني للمعلومات بدول المجلس، حيث تم الاطلاع على تقرير الأمانة العامة عن ما تم بشأن تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها السابق، ومناقشة الخطة التنفيذية لأعمال اللجنة للفترة المقبلة. كما تم استعراض النسخة المطورة من نظام عناوين الانترنت المشبوهة (IP Reputation)، ووضع اللمسات الأخيرة لإطلاق منصة تحليل البرمجيات الخبيثة، بالإضافة الى مناقشة مقترحات عدد من الدول الأعضاء المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني.

17:25ت م

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