

بغداد 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

صوت مجلس النواب العراقي اليوم بعدم منح الثقة للمرشحة لشغل منصب وزير التربية زاهدة عبدالله محمد, وهي ثالث مرشحة يتم رفضها من قبل المجلس لشغل هذا المنصب .

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ارسل، مساء أمس اسم المرشحة المذكورة إلى مجلس النواب طالبًا التصويت على منحها الثقة.

وبحسب مصدر برلماني فان المرشحة لم تحصل الا على 20 صوتًا من مجموع النواب الحاضرين في جلسة اليوم وعددهم 180 نائبا.

// انتهى //

17:13ت م

0206





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس النواب العراقي يصوت بعدم منح الثقة للمرشحة لشغل منصب وزير التربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.