السعودية اليوم / وفاة عنصر أمني وإصابة ثمانية آخرين في حصيلة أولية للتفجيرين الانتحاريين بالعاصمة التونسية



تونس 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن مقتل أحد عناصرها متأثراً بجروحه نتيجة التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا اليوم في العاصمة التونسية.

وكانت وكالة الأنباء التونسية قد نقلت عن مصادر أمنية أن التفجيرين اللذين استهدفا دورية أمنية في شارع الحبيب بورقيبة ومركز أمن وسط العاصمة تونس قد خلفا تسعة مصابين معظمهم من رجال الأمن.

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17:06ت م

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