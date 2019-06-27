ماكرون: حذرت روحاني من خرق الاتفاق النووي

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران يوم الخميس من الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أو التلميح باعتزامها القيام بذلك وقال إنه سيبحث مساعي تفادي تصعيد عسكري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية إن لديه أولويتين: إبقاء إيران في الاتفاق النووي وتفادي التصعيد العسكري.

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وأضاف ” التوتر يتزايد وبالنسبة لي العنصر الأول هو عدم الخروج من الإطار الخاص بالاتفاق النووي. والأمر الثاني، والذي سأبحثه مع الرئيس ترامب غداً، هو القيام بكل شيء لتفادي تصعيد عسكري”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: أجريت محادثة مع الرئيس روحاني قبل يومين ولمحت إلى أن أي انسحاب من المعاهدة سيكون خطأ وأي مؤشرات في هذا الاتجاه ستكون خطأً.

وذكر أن فرنسا تعتقد بأن الطائرة المسيرة الأمريكية كانت تحلق فوق المياه الدولية عندما أٌسقطت ومن ثم فإن ما حدث عدوان وخطوة أخرى في هذا التصعيد.