شكرا لقرائتكم براين هوك: سيكون هناك عواقب إذا قلصت إيران التزاماتها النووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-27 براين هوك: سيكون هناك عواقب إذا قلصت إيران التزاماتها النووية متابعات الخليج 365 - متابعة أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك أن تقليص إيران التزاماتها النووية سيكون له عواقب وخيمة على طهران. Advertisements وكانت إيران هددت بالتنصل من بعض بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل حوالي شهر ونصف. بدوره قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان، إن الولايات المتحدة سوف تواجه سلوكيات إيران الاستفزازية في المنطقة لافتاً إلى أن واشنطن لا تقرع طبول الحرب مع إيران.









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