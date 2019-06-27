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2019-06-27 موجة غبار تضرب نجران وشرورة حتى السابعة متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظة وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.









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