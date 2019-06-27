سوق الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - واس

الرئيسية اليوم مرتفعًا 109.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8796.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العربي, الوطنية للتعليم, الجوف, بوبا العربية, ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أم آي اس , معادن, مسك, كهرباء السعودية, جاكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.03% و 1.90% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، الراجحي, كيان السعودية, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي , سابك, الإنماء, دار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 75.03 نقطة ليقفل عند مستوى 3716.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 179 ألف سهم تقاسمتها 311 صفقة.