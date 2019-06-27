التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج وأهم الضوابط والشروط المطلوبة للمتقدمين

يبحث عدد كبير من مواطني المملكة عن خطوات التسجيل في سند محمد بن سلمان، وهي إحدى المبادرات المجتمعية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة، ويهدف تسجيل سند محمد بن سلمان إلى سد احتياجات العديد من مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية، وفق بعض الضوابط والشروط، بالإضافة إلى وضع أسس وقواعد ثابتة لكافة المبادرات المجتمعية، وعلى رأسها مبادرة سند الزواج.

وكان برنامج سند محمد بن سلمان أطلق أولى مبادراته المجتمعية تحت اسم مبادرة سند الزواج، ويرجع الهدف من هذه المبادرة هو حث الشباب المقبلين على الزواج بهذه الخطوة، وتوفير كامل الدعم المادي لهم ممن تتوافق فيه شروط سند للزواج، كما أنه يساعد على تمكين غير القادرين من المواطنين في المملكة من أجل بناء أسرة مستقرة، والعمل على تحقيق حلم الزواج لأي من المستفيدين بعد تقديم سند محمد بن سلمان.

شروط سند الزواج

قبل تسجيل سند محمد بن سلمان، هناك عدد من شروط سند الزواج التي أعلن عنها البرنامج منذ انطلاقه وهي، أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية، عمر الزوج يجب أن يتراوح بين 21 إلى 40 عاماً، وعمر الزوجة بين 18 إلى 40 عاماً، أن يكون ذلك هو الزواج الأول بالنسبة للرجل، ويكون المتقدم حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة، عقد الزواج لا يجب أن يكون مر عليه أكثر من عام، والدخل الشهري للزوج لا يزيد عن 4000 ريال، المهر لا يزيد عن 50000 ريال، كما يجب إتمام دورة الوعي المالي، وتكون الأولوية في العطاء لأبناء الشهداء، ذوي الهمم، والأيتام.

سند تسجيل الدخول

بعد التوجه إلى سند تسجيل الدخول، يقوم المستفيد بالتوجه إلى صفحة مبادرة الزواج، ويجب التأكد من قبل المستفيد من كافة المعايير والشروط والضوابط المطلوبة، ومن ثم يقوم بكتابة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، ومن بينها الاسم، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، ومن ثم اتباع باقي الخطوات، وعليه أن يتم دورة الوعي المالي، وأخيراً عليه أن ينتظر رسالة اعتماد طلبه.

التسجيل في سند محمد بن سلمان

يمكن الاستفادة بعطاء ولي العهد والتسجيل في مبادرة سند، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، ومن ثم التقديم على العطاء، وذلك من خلال رابط التسجيل في سند محمد بن سلمان، وأوضح البرنامج من خلال تغريدة عبر موقع تويتر، أن التسجيل في المبادرة متاح لكافة المواطنين السعوديين للاستفادة من العطاء القادم، وبعد وصول رسالة اعتماد الطلب، على المتقدم استكمال باقي الإجراءات المطلوبة.

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