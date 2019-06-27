شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» ينتشل جثة عامل غرق بخزان للصرف الصحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

باشرت فرق الإنقاذ بالادارة العامة بالدفاع المدني بمحافظة جدة، ‏حادث غرق شخص في خزان الصرف الصحي بوسط المحافظة.

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وأكد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن العمليات 911 تلقت بلاغ في تمام 11:55 يفيد عن سقوط شخص داخل خزان صرف صحي، ليتم تحريك فرق الأنقاذ وفرق الأنقاذ المائي والمعدات المساندة ‏إلى الموقع.

وأضاف القرني فور وصول الفرق المختصة اتضح أن الحالة عبارة عن وجود شخص داخل خزان صرف صحي تقدر أبعاده ب ٦*٤ وبعمق ٤ م، وتم إخراجه عن طريق فرق الأنقاذ المائي، وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر ‏إتضح أنه متوفي، وأنه في العقد الرابع من العمر ومن جنسية عربية.

‏وأهاب العقيد القرني أصحاب العمل، باتخاذ كافة اشتراطات السلامة المهنية للعاملين معهم عند ممارسة أنشطتهم، وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة حفاظاً على سلامتهم.