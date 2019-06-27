شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء المنتشري يرعى ختام دورات «الروزنباور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

رعى مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، حفل ختام عدد من الدورات التدريبيه بإدارة الشئون الفنية المركزية بمنطقة مكة المكرمة، وهي دورة تشغيل وقيادة آلية الونش الروزنباور، وألية السلالم 32م و 56م الروزنباور المتقدمه. وسلم اللواء المنتشري شهادات المتخرجين وكرم المتميزين.

وطالب المنتشري الخريجين بالحرص على الاستفادة من كل المعارف والخبرات التي حصلوا عليها في أداء المهام المنوطة بهم، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي وفرتها القيادة من المعدات والآليات والحفاظ عليها، مؤكدا على مسئوليتهم في تنمية وتطوير قدراتهم بالاطلاع على كل جديد في مجال عمل الدفاع المدني، والاستفادة من خبرات زملائهم في صقل معارفهم وخبراتهم العملية في جميع مجالات عمل الدفاع المدني. هذا وتجول مدير ادارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على عدد من الأقسام بالادارة، واثنى على الجهود المبذولة من قبل العاملين بالادارة لتطوير العمل بما يحقق رؤية المملكة 2030.