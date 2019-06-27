شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» يقف على مشروع كليات البنات بجامعة جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

بعد مرور يومين من زيارة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لجامعة جازان، استقبلت الجامعة صباح اليوم (الخميس)، وفداً من وزارة التعليم للاطلاع على مشروع مجمع كليات البنات بمحلية، بناء على توجيه الوزير بتشكيل فريق عمل من الوزارة والجامعة يتولى توفير الحلول للمسارعة في الانتهاء من المشروع.

وأشار مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، إلى أن وقوف وزير التعليم على مشروع المستشفى الجامعي، ومشروع مجمع كليات البنات بمحلية، يجسد اهتمام وحرص وزارة التعليم وعلى رأسها الوزير بجامعة جازان، ودعم مشاريعها التي ستحدث نقلة في تنمية الإنسان والمكان، معرباُ عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على دعمه الكبير والمتواصل للجامعة ولمنسوبيها في شتى المجالات. يذكر أن مشروع مجمع كليات البنات بمحلية يعد من أكبر المشاريع المعمارية بجامعة جازان، من حيث السعة والمساحة بعد مشروع المدينة الجامعية، وضمن منظومة المجمعات والكليات والمباني والمرافق التابعة للجامعة في مختلف محافظات ومدن المنطقة.

ويتسع المشروع لـ10 آلاف طالبة ضمن مرحلة تشغيل مجمع كليات البنات بمحلية، ويضم 6 كليات، و120 قاعة دراسية، و55 معمل حاسب آلي ومعامل علمية، وفيه مسرح يتسع لـ450 طالبة، فيما يضم المشروع 20 ورشة لتدريب الطالبات. فيما يقام المستشفى الجامعي على مساحة إجمالية تزيد عن 80,000 متر مربع وبسعة 300 سرير، ويحتوي عند اكتماله على جميع التخصصات العامة والدقيقة، كما يضم 8 مراكز تميز طبية تخصصية، منها مركز أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية، ومركز أمراض الدم والأورام ومركز الإصابات والطوارئ، ومركز طب المناطق الحارة والأمراض المعدية، ومركز الأمراض الوراثية والاستقلابية، ومركز داء السكري والسمنة، وتغير نمط العيش ومركز الإدمان وطب السلوك، ومركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.