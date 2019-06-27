شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود بن نايف» يدشن أولى رحلات «ناس» من «حفرالباطن» إلى «الدمام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

بارك أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومحافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، انطلاق أولى رحلات مسار (حفرالباطن-الدمام) والذي تشغله شركة طيران ناس.

ونوه بما شهدته صناعة الطيران من تطور في المملكة، بما فضل ما تلقاه الصناعة من دعمٍ واهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، تجسدت بإطلاق عددٍ من المشروعات التطويرية للمطارات القائمة، ورفع تصنيف عدد من المطارات، والتي ستتضمن مطار حفرالباطن الذي سيتحول بمشيئة الله إلى مطارٍ إقليمي عما قريب، مشيداً بمبادرة طيران ناس بإطلاق أول رحلة عبر هذا الخط. من جهته، أكد نائب أمير المنطقة الشرقية أن مبادرة طيران ناس، واطلاقهم لأولى رحلات هذا المسار، ستسهم في خدمة أهالي حفرالباطن، وتعزز من دور المطار في خدمة وتنمية المحافظة، داعياً بقية الشركات لاستشعار الدور الوطني لها، والاسهام في النهضة التنموية التي تشهدها المحافظة، عبر ربطها بالمحطات الدولية والإقليمية، والاستفادة من الطلب العالي على مختلف وجهات السفر، مثمناً مبادرة طيران ناس بالاستجابة لأهالي حفرالباطن.

بدوره، رفع لأمير منصور بن محمد بن سعد الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية ونائبه، على دعمهما ومتابعتهما لاحتياجات أهالي حفرالباطن، التي أثمرت عن باكورة الشركات التي دشنت مسار «حفرالباطن-الدمام»، وحرصهما على أن يسهم المطار في تنمية المحافظة، والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز بربطها بالمناطق والمحافظات الأخرى، وصولاً إلى ربطها بمحيطها الإقليمي، وتعدد وجهات السفر. وكانت رحلة طيران ناس قد انطلقت من مطار حفرالباطن متجهةً إلى الدمام، وعلى متنها عدد من رجال الأعمال والإعلاميين، الذين أشادوا بمبادرة طيران ناس، وثمنوا حرص أمير المنطقة الشرقية ونائبه ومحافظ حفر الباطن.