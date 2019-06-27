شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 سيدة يشهدن الملتقى الفكري الأول للاعتدل والوسطية بـ«المدينة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نهله حامد الجمال (المدينة المنورة)

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الملتقى الفكري النسائي الأول للاعتدال والوسطية الذي شهد حضور كبير تجاوز الـ 2000 سيدة من المفكرات والداعيات من مختلف مناطق المملكة، وزائرات ومعتمرات بالمدينة المنورة، والذي أقيم في مسجد قباء لمدة ثلاثة أيام، حيث تم بثه بثلاث لغات عالمية غير اللغة العربية وهي الإنجليزية والأوردو والملايو.

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وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة قيس المعيقلي لـــ "الخليج 365" أن الملتقى يهدف إلى التصدي لكافة الخطابات المتطرفة التي جل أهدافها تدمير وحدة الأوطان والتعايش فيها والتمسك بالوسطية سبيلاً والاعتدال نهجاً كما أمرنا الله بذلك، وتأتي هذه الملتقيات لبيان ضرورة الالتزام بالدين كعامل رئيس في تكوين المجتمع والأمة، والنظرة له على أنه شريعةٌ صالحة لكل زمان ومكان.

من جهتها، أكدت المتحدثة بالملتقى عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة سلطانه بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ضرورة انتهاج نهج الوسطية في كافة شؤون الحياة وصولاً إلى المشكلات الدنيوية، موضحة أنه إذا صح الحديث النبوي، فليس على الشباب أن يلقوا بالاً إلى الآراء الفكرية، حيث أن محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت حجة علينا لأخذ العلم من مصادره الموثوقة.

وأشارت آل الشيخ إلى أن من مفسدات فكر الشباب ومسببات تحيدهم عن منهج الوسطية، الشيطان والعاطفة، والجهل، واتباع أصحاب الرأي أعداء السنن كما قال عمر رضي الله عنه، حيث أن الإدلاء بالرأي في الدين أمر مذموم إلا في حالة واحدة في مسائل الاجتهاد لمن يملك أدوات الاستنباط.