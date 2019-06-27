شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للقوات الخاصة والحماية برتبة جندي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للقوات الخاصة للأمن والحماية لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ. أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للقوات الخاصة للأمن والحماية لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ. ولمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) https://jobs.moi.gov.sa .



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