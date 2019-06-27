السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعا في محافظة جدة يخزن مستحضرات تجميل دون الحصول على ترخيص، وضبطت 54,196 عبوة مخالفة داخل المستودع. وشملت مخالفات المستودع التي رصدها مفتشو الهيئة خلال جولاتهم على المنشآت الخاضعة لرقابتها، ممارسة نشاط تخزين مستحضرات تجميل دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى تداول مستحضرات صحية داخل منشأة غير صحية. ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.



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كانت هذه تفاصيل خبر الغذاء والدواء تغلق مستودعا لمستحضرات التجميل في جدة وتضبط 54 ألف عبوة مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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